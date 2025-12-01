Noël à Surgères Spectacle et arrivée du Père Noël

Centre ville Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Préparez-vous à une journée féerique organisée par la Ville de Surgères, le Comité des Fêtes et l’U.A.C.I.S.

Décoration du sapin de la ville, spectacle pour les enfants, goûter offert aux enfants…

Et pour finir cette journée, un feu d’artifice !

.

Centre ville Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

Get ready for a magical day organized by the town of Surgères, the Comité des Fêtes and the U.A.C.I.S.

Decoration of the town’s Christmas tree, children’s show, snack for the children…

And to round off the day, fireworks!

L’événement Noël à Surgères Spectacle et arrivée du Père Noël Surgères a été mis à jour le 2025-12-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin