Noël à Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau

Noël à Suscinio

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

2025-12-20

✨ Cet hiver, la magie de Noël s’invite à Suscinio !

Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, le château s’illumine et vous accueille pour vivre Noël à Suscinio ✨

Au programme

Un parcours de visite plein de douceur, de lumières et de décors féeriques

Des contes dans la chapelle

Un atelier créatif pour fabriquer vos boules de Noël médiévales

‍♂️ Un livret-jeux pour partir à la chasse aux lutins

Domaine de Suscinio Sarzeau

10h à 18h

(Le 25 décembre et le 1er janvier ouverture de 14h à 18h sans animations)

✨ À Suscinio, vivez un Noël entre tradition, histoire et féerie. On vous attend ! .

Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91

