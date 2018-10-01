Noël à Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau
Noël à Suscinio Route du Duc Jean V Sarzeau samedi 20 décembre 2025.
Noël à Suscinio
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau Morbihan
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
✨ Cet hiver, la magie de Noël s’invite à Suscinio !
Du 20 décembre 2025 au 4 janvier 2026, le château s’illumine et vous accueille pour vivre Noël à Suscinio ✨
Au programme
Un parcours de visite plein de douceur, de lumières et de décors féeriques
Des contes dans la chapelle
Un atelier créatif pour fabriquer vos boules de Noël médiévales
♂️ Un livret-jeux pour partir à la chasse aux lutins
10h à 18h
(Le 25 décembre et le 1er janvier ouverture de 14h à 18h sans animations)
✨ À Suscinio, vivez un Noël entre tradition, histoire et féerie. On vous attend ! .
Route du Duc Jean V Domaine de Suscinio Sarzeau 56370 Morbihan Bretagne +33 2 97 41 91 91
