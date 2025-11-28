Noël à Tours Marché de Noël Tours

Noël à Tours Marché de Noël

Le marché de Noël de Tours vous accueille sur trois lieux distincts avec une dizaine de chalets à chaque lieux boulevard Heurteloup, Place de la Résistance et Place Anatole France. On trouvera dans les chalets des produits du terroir, des objets de fabrication artisanale, des bijoux et autres idées cadeaux. .

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 21 60 00 commerce@ville-tours.fr

English :

The Tours Christmas Market welcomes you to three distinct locations, with around ten chalets in each: boulevard Heurteloup, Place de la Résistance and Place Anatole France. The chalets feature local produce, handcrafted objects, jewelry, merry-go-rounds and more

German :

Der Weihnachtsmarkt in Tours findet an drei verschiedenen Orten statt, an denen jeweils etwa zehn Hütten aufgestellt sind: Boulevard Heurteloup, Place de la Résistance und Place Anatole France. In den Hütten werden regionale Produkte, handgefertigte Gegenstände, Schmuck, Karussells usw. angeboten

Italiano :

Il Mercatino di Natale di Tours si svolge in tre luoghi distinti, con una decina di chalet in ciascuno: boulevard Heurteloup, Place de la Résistance e Place Anatole France. Gli chalet venderanno prodotti locali, artigianato, gioielli, giostre e altro ancora

Espanol :

El Mercado de Navidad de Tours se celebra en tres lugares distintos, con una decena de chalés en cada uno de ellos: el bulevar Heurteloup, la plaza de la Résistance y la plaza Anatole France. Los chalés venderán productos locales, artesanía, bisutería, tiovivos, etc

