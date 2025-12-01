Noel à Transform’arts Pop’up et ateliers Transform’Arts Lesneven

Noel à Transform’arts Pop’up et ateliers

Transform’Arts 37 rue de la Libération Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Pour préparer Noël, les artistes de Transform’arts montrent leurs œuvres et vous proposent de venir fabriquer vos propres créations lors d’ateliers présentant différentes techniques artistiques.

Que ce soit pour découvrir comment on fait un vitrail ou que l’on imprime une gravure, pour imaginer, vous exprimer, pour fabriquer des objets de décoration ou des bijoux à partir de matériaux recyclés ou récupérés.

Vous ferez connaissance avec le lieu et ses possibilités et profiterez d’un moment convivial.

TRANSFORM’ARTS, du 10 au 19 décembre, expose ses créations son univers et propose de nombreux rendez-vous.

– Mercredi 10 décembre, 14h atelier pliage de papier.

– Jeudi 11 décembre, 14 h et 18h ateliers de gravure travail linogravure de la plaque perdue ou initiation.

– Vendredi 12 décembre, 18h NOEL NOCTURNE Exposition/Vente

– Samedi 13 décembre, 16 h 18h et lundi 14 décembre de 14h à 16h Atelier de Noël partagé un moment créatif autour de la magie de Noël, venez réaliser votre décoration ou un petit objet festif avec du verre, du papier ou des matériaux recyclés. Passez librement d’un atelier à l’autre.

– Mardi 16 décembre, 14h Atelier taille douce.

– Mercredi 17 décembre, 14h Atelier vitrail Tiffany.

– Jeudi 18 décembre Stage de Noël de gravure

– Vendredi 19 décembre Atelier Bijou upcyclé. .

Transform’Arts 37 rue de la Libération Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 6 07 46 31 09

English :

L’événement Noel à Transform’arts Pop’up et ateliers Lesneven a été mis à jour le 2025-12-03 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne