Noël à Trévarez À vos plumes ! Saint-Goazec

Début : 2025-11-20

fin : 2026-01-02

2025-11-20 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-27 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-11

En famille, à partir de 6 ans

Le Musée de l’école rurale s’invite au château !

Plongez dans l’ambiance de l’école d’autrefois avec le Musée de l’école rurale en Bretagne.

Les petits et les grands pourront s’initier à l’art de l’écriture à la plume comme les écoliers du début du siècle dernier. Un moment suspendu et poétique au cœur du Domaine de Trévarez.

Atelier animé par le Musée de l’école rurale Trégarvan

Réservation obligatoire, ouverture de la billetterie en ligne le 21 octobre

Domaine de Trévarez Médiation‎

reservation.trevarez@cdp29.fr

02 98 26 82 79

Public Famille

Type Atelier

Niveau En famille, à partir de 6 ans

Durée 45 minutes

Prix Prix d’entrée + 1€ par participant‎

Dimanches 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre

Pendant les vacances scolaires 21, 24, 25, 27 décembre 2,3 et 4 et 11 janvier

15h30 16h30 17h30‎ .

Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

