Noël à Trévarez À vos plumes ! Saint-Goazec

Domaine de Trévarez Saint-Goazec Finistère
Début : 2025-11-20
fin : 2026-01-02
2025-11-20 2025-11-30 2025-12-07 2025-12-14 2025-12-24 2025-12-25 2025-12-27 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04 2026-01-11
Atelier
En famille, à partir de 6 ans
Le Musée de l’école rurale s’invite au château !
Plongez dans l’ambiance de l’école d’autrefois avec le Musée de l’école rurale en Bretagne.
Les petits et les grands pourront s’initier à l’art de l’écriture à la plume comme les écoliers du début du siècle dernier. Un moment suspendu et poétique au cœur du Domaine de Trévarez.
Atelier animé par le Musée de l’école rurale Trégarvan
Réservation obligatoire, ouverture de la billetterie en ligne le 21 octobre
Domaine de Trévarez Médiation
reservation.trevarez@cdp29.fr
02 98 26 82 79
Infos
Public Famille
Type Atelier
Niveau En famille, à partir de 6 ans
Durée 45 minutes
Prix Prix d’entrée + 1€ par participant
Dimanches 23 et 30 novembre, 7 et 14 décembre
Pendant les vacances scolaires 21, 24, 25, 27 décembre 2,3 et 4 et 11 janvier
15h30 16h30 17h30 .
Domaine de Trévarez Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne
