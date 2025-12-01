Noël à Troglo Dégusto Chasse au trésor Montrichard Val de Cher
59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif enfant
Début : Mardi 2025-12-20 16:00:00
fin : 2025-12-30
2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26
Guidés par l’elfe du Père Noël, les enfants partent à l’aventure dans des galeries troglodytiques
Noël à Troglo Dégusto Chasse au trésor. Guidés par l’elfe du Père Noël, les enfants partent à l’aventure dans des galeries troglodytiques à la recherche d’indices et de surprises cachées. Une expérience ludique et pleine d’émerveillement pour petits explorateurs curieux suivie d’une dégustation d’un jus (ou 4 vins pour les plus grands) 11 .
59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com
English :
Guided by Santa?s elf, children set off on an adventure through troglodytic galleries
German :
Unter der Führung der Elfe des Weihnachtsmanns begeben sich die Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch die Höhlengalerien
Italiano :
Guidati dall’elfo di Babbo Natale, i bambini partono per un’avventura attraverso le gallerie trogloditiche
Espanol :
Guiados por el duende de Papá Noel, los niños emprenden una aventura por galerías trogloditas
