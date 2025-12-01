Noël à Troglo Dégusto Chasse au trésor Montrichard Val de Cher

Noël à Troglo Dégusto Chasse au trésor

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher Loir-et-Cher

Tarif : 11 EUR

11

Tarif enfant

Date et horaire :

Début : Mardi 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26

Guidés par l’elfe du Père Noël, les enfants partent à l’aventure dans des galeries troglodytiques

Noël à Troglo Dégusto Chasse au trésor. Guidés par l’elfe du Père Noël, les enfants partent à l’aventure dans des galeries troglodytiques à la recherche d’indices et de surprises cachées. Une expérience ludique et pleine d’émerveillement pour petits explorateurs curieux suivie d’une dégustation d’un jus (ou 4 vins pour les plus grands) 11 .

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com

English :

Guided by Santa?s elf, children set off on an adventure through troglodytic galleries

German :

Unter der Führung der Elfe des Weihnachtsmanns begeben sich die Kinder auf eine abenteuerliche Reise durch die Höhlengalerien

Italiano :

Guidati dall’elfo di Babbo Natale, i bambini partono per un’avventura attraverso le gallerie trogloditiche

Espanol :

Guiados por el duende de Papá Noel, los niños emprenden una aventura por galerías trogloditas

