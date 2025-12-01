Noël à Troglo Dégusto Jeu La recette de Léandre le pâtissier Montrichard Val de Cher

Noël à Troglo Dégusto Jeu La recette de Léandre le pâtissier

Noël à Troglo Dégusto La recette de Léandre le pâtissier. Un jeu convivial à partager en famille ou entre amis ! À vous de retrouver les ingrédients et ustensiles nécessaires à la préparation d’une recette secrète en faisant appel à vos cinq sens et à votre esprit d’équipe. Entre rires, défis et découvertes, vivez une expérience ludique et gourmande dans un cadre unique. L’expérience sera suivie d’une dégustation d’un jus de raisin ou 4 vins. 11 .

59 route des Vallées Montrichard Val de Cher 41400 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 26 09 82 69 troglodegusto41@gmail.com

