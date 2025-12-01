Noël à Urmatt

Rue des loisirs Urmatt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Animations dans une ambiance de Noël, créations artisanales, animations de Noël, film de Noël, chants et produits du terroir

Entrez dans la magie de Noël et venez partager un moment de convivialité ! Petites animations de Noël (atelier lettre au père Noël, bricolages), exposants et restauration et buvette. Samedi profitez de chants des enfants de l’école d’Urmatt à 16h puis d’une projection d’un film de Noël à 18h. Dimanche à 14h un concert de l’école de musique Euterpe ainsi qu’un spectacle de magie pour les enfants à 16h30. .

Rue des loisirs Urmatt 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 21 omscl.urmatt@orange.fr

English :

Christmas atmosphere, craft creations, Christmas entertainment, Christmas film, carols and local produce

L’événement Noël à Urmatt Urmatt a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche