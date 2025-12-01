Noël à Varye

1277 Route de Varye Saint-Doulchard Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 14:00:00

fin : 2025-12-21 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21

Noël à Varye 2ème édition

La magie de Noël fait son grand retour au domaine de Varye du 19 au 21 décembre !

Après le succès de sa première édition, Noël à Varye revient du 19 au 21 décembre avec un programme encore plus riche pensé pour petits et grands.

Illuminations, manèges, ateliers créatifs, contes, spectacles, escape games, quiz de Noël, parades, et bien sûr, la rencontre avec le Père Noël rythmeront ce grand rendez-vous familial !

Le coup d’envoi des festivités sera donné le vendredi soir, lors d’une belle inauguration rassemblant illuminations féériques, manèges et feu d’artifice.

Entre féérie, découverte et plaisirs gourmands sous barnum chauffé, Noël à Varye est l’occasion idéale de partager ensemble l’esprit des fêtes dans un cadre exceptionnel !

Vendredi 19/12 18h30-20h30 Inauguration

Samedi 20 12 10h-12h/14h-20h

Dimanche 21/12 10h-12h/14h-19h

buvette -petite restauration .

1277 Route de Varye Saint-Doulchard 18230 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 23 59 86

English :

Noël à Varye 2nd edition

The magic of Christmas returns to the Domaine de Varye from December 19 to 21!

L’événement Noël à Varye Saint-Doulchard a été mis à jour le 2025-12-12 par BERRY