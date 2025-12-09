Noël à Villefranche Chocolat chaud party Villefranche-de-Rouergue

Noël à Villefranche Chocolat chaud party

18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Mercredi 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Bientôt Noël ! La parfaite saison pour partager gourmandises et chocolats chauds maison.

Une rencontre entre les jeunes de 15 à 25 ans et les personnes de plus de 65 ans.

Entrée libre sans inscriptions Gratuit .

English :

Christmas is coming soon! The perfect season to share homemade treats and hot chocolates.

