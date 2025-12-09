Noël à Villefranche Chocolat chaud party Villefranche-de-Rouergue
Noël à Villefranche Chocolat chaud party Villefranche-de-Rouergue mercredi 17 décembre 2025.
Noël à Villefranche Chocolat chaud party
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Début : Mercredi 2025-12-17
2025-12-17
Bientôt Noël ! La parfaite saison pour partager gourmandises et chocolats chauds maison.
Une rencontre entre les jeunes de 15 à 25 ans et les personnes de plus de 65 ans.
Entrée libre sans inscriptions Gratuit .
18 place de la Liberté Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 33 06 96 40
English :
Christmas is coming soon! The perfect season to share homemade treats and hot chocolates.
