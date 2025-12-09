Noël à Villefranche Concert de Noël

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de l’association Musique et Orgue.

.

Place Notre Dame Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

English :

Concert by the Musique et Orgue association.

L’événement Noël à Villefranche Concert de Noël Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)