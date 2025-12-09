Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue

Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 décembre 2025.

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Dimanche 2025-12-21
2025-12-21

De lumière et de glace… La magie de Noël sera une nouvelle fois au rendez-vous cette année dans la bastide de Villefranche-de-Rouergue !
Le Père Noël fait son grand retour depuis le clocher de la collégiale, un des grands événements de ces fêtes !   .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20 

Light and ice? The magic of Christmas will once again be on display this year in the bastide town of Villefranche-de-Rouergue!

L’événement Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)