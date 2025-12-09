Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue
Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue dimanche 21 décembre 2025.
Noël à Villefranche descente du Père Noël
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-12-21
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
De lumière et de glace… La magie de Noël sera une nouvelle fois au rendez-vous cette année dans la bastide de Villefranche-de-Rouergue !
Le Père Noël fait son grand retour depuis le clocher de la collégiale, un des grands événements de ces fêtes ! .
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 65 16 20
English :
Light and ice? The magic of Christmas will once again be on display this year in the bastide town of Villefranche-de-Rouergue!
L’événement Noël à Villefranche descente du Père Noël Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)