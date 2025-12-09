Noël à Villefranche Quine des enfants Villefranche-de-Rouergue
Noël à Villefranche Quine des enfants Villefranche-de-Rouergue mardi 23 décembre 2025.
Noël à Villefranche Quine des enfants
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23
fin : 2025-12-23
Date(s) :
2025-12-23
Quine des enfants sous la Halle couverte.
.
Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie
English :
Children’s quine in the covered hall.
L’événement Noël à Villefranche Quine des enfants Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)