Noël à Villefranche Spectacle Villefranche-de-Rouergue

Noël à Villefranche Spectacle

Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Début : Lundi 2025-12-29

fin : 2025-12-29

2025-12-29

Les contes de fées ne sont pas ce que l’on croit… Par la Cie Coup d’Théâtre.

Gratuit, sur inscription. .

Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70

English :

Fairy tales are not what they seem… By Cie Coup d’Théâtre.

