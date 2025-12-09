Noël à Villefranche Spectacle Villefranche-de-Rouergue
Noël à Villefranche Spectacle Villefranche-de-Rouergue lundi 29 décembre 2025.
Noël à Villefranche Spectacle
Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-12-29
fin : 2025-12-29
Date(s) :
2025-12-29
Les contes de fées ne sont pas ce que l’on croit… Par la Cie Coup d’Théâtre.
Gratuit, sur inscription. .
Rue du Sénéchal Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 65 45 38 70
English :
Fairy tales are not what they seem… By Cie Coup d’Théâtre.
L’événement Noël à Villefranche Spectacle Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2025-12-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)