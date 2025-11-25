Noël à Vorgium Centre d’interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer

Noël à Vorgium

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer Finistère

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

2025-12-20

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le Vorgium vous propose de nombreuses animations:

– Atelier créatifs jeune public (à partir de 8 ans):

présentation du dieu Sol Invinctus et de son culte suivi de la fabrication d’un médaillon à son effigie grâce à la technique du métal qu’on pourra suspendre sur le sapin de Noël

les samedis 20, 27 décembre et 3 janvier à 10h30 au tarif de 3€/pers

– Enquête en famille: Un vol à la domus! (de 8 à 12 ans accompagné d’un adulte):

jeu de piste invitant les participants à parcourir l’exposition permanente et le jardin archéologique de Vorgium afin de retrouver un bijou volé

– Escape game virtuel sur le Trésor de l’Aqueduc

Incarnez-vous en réalité virtuelle avec votre avatar et remontez le temps jusqu’en 195 après J.-C.

du 20 décembre au 3 janvier les vendredis, samedis et dimanches à 14h15, 16h15 et 17h au tarif de 10€/pers (à partir d 12 ans pour un groupe de 2 à 6 joueurs)

– Visites guidées augmentées du jardin archéologique de Vorgium:

les vendredis , samedis et dimanches à 15h

tarif TP 5€/TR 3€ gratuit 6 ans

Réservations possibles auprès de l’accueil, par téléphone ou par mail. .

Centre d’interprétation Vorgium 5, rue du Dr Menguy Carhaix-Plouguer 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 17 53 07

