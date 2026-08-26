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Noël à Windstein Winachde im Dorf Windstein

samedi 19 décembre 2026 · Windstein

Noël à Windstein Winachde im Dorf Windstein

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Place du Menhir
Ville
67110 Windstein
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Windstein

Noël à Windstein Winachde im Dorf

Place du Menhir Windstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-20

Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20

Venez vivre un Noël d’antan dans un cadre naturel ! Profitez d’un marché de Noël, d’un manège ancien pour les enfants, ainsi qu’une ambiance musicale festive.
Venez vivre un Noël d’antan dans un cadre naturel ! Profitez d’un marché de Noël, d’un manège ancien pour les enfants, ainsi qu’une ambiance musicale festive. 0  .

Place du Menhir Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 24 31  commune.windstein@orange.fr

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English :

Experience an old-fashioned Christmas in a natural setting! Enjoy a Christmas market, an antique merry-go-round for children, and a festive musical atmosphere.

L’événement Noël à Windstein Winachde im Dorf Windstein a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte

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