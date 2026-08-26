Noël à Windstein Winachde im Dorf Windstein
samedi 19 décembre 2026 · Windstein
Informations pratiques
Windstein
Noël à Windstein Winachde im Dorf
Place du Menhir Windstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-19 14:00:00
fin : 2026-12-20
Date(s) :
2026-12-19 2026-12-20
Venez vivre un Noël d’antan dans un cadre naturel ! Profitez d’un marché de Noël, d’un manège ancien pour les enfants, ainsi qu’une ambiance musicale festive.
Venez vivre un Noël d’antan dans un cadre naturel ! Profitez d’un marché de Noël, d’un manège ancien pour les enfants, ainsi qu’une ambiance musicale festive. 0 .
Place du Menhir Windstein 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 09 24 31 commune.windstein@orange.fr
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English :
Experience an old-fashioned Christmas in a natural setting! Enjoy a Christmas market, an antique merry-go-round for children, and a festive musical atmosphere.
L’événement Noël à Windstein Winachde im Dorf Windstein a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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