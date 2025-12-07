Noël anglo-saxon -par le Symphonique des Bords de Loire Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint-Sébastien-sur-Loire

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 16:00 – 17:30

Gratuit : non Tarif plein : 10 € Tarif réduit (étudiant, demandeur d’emploi, moins de 18 ans, 60 ans) : 8 € Gratuit pour les moins de 10 ans Billetterie : https://www.symphonique-bdl.com/ Tout public.

L’orchestre Symphonique des Bords de Loire est ravi de fêter Noël à Saint Sébastien sur Loire. « Nous sommes un orchestre soucieux de vous faire découvrir les plus belles musiques du répertoire. Au-delà des grands classiques, notre chef d’orchestre, Thierry Bréhu, s’est remonté les manches pour vous dénicher des œuvres et des compositeurs loin des sentiers battus. Voilà l’objectif principal du Symphonique des Bords de Loire. Cette année, l’orchestre vous fait prendre l’Eurostar à moindre frais, direction les îles britanniques. Herbert, Delius, Elgar, Arnold et bien d’autres, c’est une plongée dans le XIXe et XXe siècle britannique. Venez découvrir ou redécouvrir ces compositeurs lors de notre concert du 7 décembre 2025.

Eglise Saint Jean l’Evangéliste Saint-Sébastien-sur-Loire 44230

02 40 34 47 81 https://www.symphonique-bdl.com/