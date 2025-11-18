NOËL- animations enfants place mairie Mairie decize Decize
NOËL- animations enfants place mairie Mairie decize Decize samedi 13 décembre 2025.
NOËL- animations enfants place mairie Samedi 13 décembre, 09h30 Mairie decize Nièvre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T09:30:00 – 2025-12-13T18:00:00
Fin : 2025-12-13T09:30:00 – 2025-12-13T18:00:00
NOËL- animations enfants place mairie
Mairie decize mairie decize Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
NOËL- animations enfants place mairie NOËL animation