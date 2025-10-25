Noël Atelier Light Painting Place du fronton Ciboure

Noël Atelier Light Painting

Place du fronton Chapiteau Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-12-13

Oubliez les pinceaux ici, c’est la lumière qui crée l’art !

Découvrez une technique artistique originale où les lampes et sources lumineuses deviennent vos outils de création. Bougez, dessinez et laissez la lumière danser autour de vous pour capturer des images éphémères et fascinantes.

Un atelier ludique et surprenant, accessible à tous, pour expérimenter, s’amuser et repartir avec des souvenirs lumineux uniques, qui transforment la magie de Noël en œuvre artistique.

Familles et enfants à partir de 5 ans En français Sur inscription .

Place du fronton Chapiteau Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 75 45 61 animations@mairiedeciboure.com

