Noël Attention le Grinch arrive ! Sainte-Maxime

Noël Attention le Grinch arrive !

Centre-ville Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Accompagnés de ses deux lutins farceurs, Le Grinch traverse le village de Noël pour jouer quelques tours !

Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94

English : Noël Attention le Grinch arrive !

Accompanied by his two mischievous elves, the Grinch wanders through the Christmas village to play a few tricks!

A touch of mischief and lots of laughter follow him as he makes his way through the heart of Christmas.

German : Noël Attention le Grinch arrive !

Begleitet von seinen zwei scherzhaften Kobolden zieht der Grinch durch das Weihnachtsdorf, um ein paar Streiche zu spielen!

Italiano : Noël Attention le Grinch arrive !

Accompagnato dai suoi due folletti burloni, il Grinch attraversa il villaggio di Natale per giocare qualche scherzo!

Un tocco di malizia e tante risate al suo passaggio nel cuore del Natale.

Espanol : Noël Attention le Grinch arrive !

Acompañado por sus dos duendes bromistas, el Grinch recorre el pueblo navideño para gastar unas cuantas bromas

