Noël Attention le Grinch arrive ! Sainte-Maxime
Noël Attention le Grinch arrive ! Sainte-Maxime samedi 20 décembre 2025.
Noël Attention le Grinch arrive !
Centre-ville Sainte-Maxime Var
Début : 2025-12-20 15:00:00
fin : 2025-12-20 18:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Accompagnés de ses deux lutins farceurs, Le Grinch traverse le village de Noël pour jouer quelques tours !
Centre-ville Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 15 09 82 94
English : Noël Attention le Grinch arrive !
Accompanied by his two mischievous elves, the Grinch wanders through the Christmas village to play a few tricks!
A touch of mischief and lots of laughter follow him as he makes his way through the heart of Christmas.
German : Noël Attention le Grinch arrive !
Begleitet von seinen zwei scherzhaften Kobolden zieht der Grinch durch das Weihnachtsdorf, um ein paar Streiche zu spielen!
Italiano : Noël Attention le Grinch arrive !
Accompagnato dai suoi due folletti burloni, il Grinch attraversa il villaggio di Natale per giocare qualche scherzo!
Un tocco di malizia e tante risate al suo passaggio nel cuore del Natale.
Espanol : Noël Attention le Grinch arrive !
Acompañado por sus dos duendes bromistas, el Grinch recorre el pueblo navideño para gastar unas cuantas bromas
L’événement Noël Attention le Grinch arrive ! Sainte-Maxime a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Sainte Maxime