Noël au Bruderbach Westhoffen

Noël au Bruderbach

rue Bruderbach Westhoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Le Bruderbach fête Noël le samedi 20 décembre à partir de 15h00.

Une occasion de commencer les vacances de Noël avec la famille ou les amis, dans une ambiance festive et décontractée, de retrouver le Bruderbach et rencontrer les bénévoles de l’association.

Programme

Accueil à partir de 15h00 autour de stands

crêpes, vin et jus de pomme chaud

jeux pour les enfants

ateliers vannerie, marionnettes et décos de Noël, pour enfants et plus grands

expo photos

Et en soirée

un conte

tartes flambées, knack/frites, boissons 0 .

rue Bruderbach Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 42 18 38 contact@bruderbach.com

