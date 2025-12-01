Noël au Bruderbach Westhoffen
Noël au Bruderbach Westhoffen samedi 20 décembre 2025.
Noël au Bruderbach
rue Bruderbach Westhoffen Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00
Le Bruderbach fête Noël le samedi 20 décembre à partir de 15h00.
Une occasion de commencer les vacances de Noël avec la famille ou les amis, dans une ambiance festive et décontractée, de retrouver le Bruderbach et rencontrer les bénévoles de l’association.
Programme
Accueil à partir de 15h00 autour de stands
crêpes, vin et jus de pomme chaud
jeux pour les enfants
ateliers vannerie, marionnettes et décos de Noël, pour enfants et plus grands
expo photos
Et en soirée
un conte
tartes flambées, knack/frites, boissons 0 .
rue Bruderbach Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 7 67 42 18 38 contact@bruderbach.com
L’événement Noël au Bruderbach Westhoffen a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble