Noël au Café La Brède
Noël au Café La Brède samedi 20 décembre 2025.
Noël au Café
3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Ho ho ho… Le Père Noël fera une halte au café pour rencontrer petits et grands !
Venez vivre un après-midi magique en famille
– Photo souvenir avec votre plus beau pull de Noël
– Atelier coloriage
– Maquillage festif
– Vente de délicieux gâteaux de Noël
Un moment convivial, gourmand et plein d’esprit de fête… l’équipe Drôles and Co à La Brède vous attend nombreux pour célébrer Noël tous ensemble ! .
3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com
English : Noël au Café
