Noël au Café La Brède

Noël au Café

3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède Gironde

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Ho ho ho… Le Père Noël fera une halte au café pour rencontrer petits et grands !

Venez vivre un après-midi magique en famille

– Photo souvenir avec votre plus beau pull de Noël

– Atelier coloriage

– Maquillage festif

– Vente de délicieux gâteaux de Noël

Un moment convivial, gourmand et plein d’esprit de fête… l’équipe Drôles and Co à La Brède vous attend nombreux pour célébrer Noël tous ensemble ! .

3 Place Saint-Jean d’Etampes La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 54 35 59 droledecafe33@gmail.com

