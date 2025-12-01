Noël au CANA Le Cana Creully sur Seulles
Noël au CANA Le Cana Creully sur Seulles samedi 13 décembre 2025.
Noël au CANA
Le Cana 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le CANA fête Noël !
Au programme
14h Chorale Inter-âge d’Hérouville-Saint-Clair à l’église Saint-Martin de Creully
14h30 Les Zappons au Cana, parc du Château de Creully
15h Les Violons Sauvages
15h30 la Chorale du Cana
16h Goûter + Tradimardi
17h Contes par Conteraconte
Le CANA fête Noël !
Au programme
14h Chorale Inter-âge d’Hérouville-Saint-Clair à l’église Saint-Martin de Creully
14h30 Les Zappons au Cana, parc du Château de Creully
15h Les Violons Sauvages
15h30 la Chorale du Cana
16h Goûter + Tradimardi
17h Contes par Conteraconte
Un bel après-midi à partager, venez nombreux ! .
Le Cana 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 7 88 79 55 84 contact@airssauvages.org
English : Noël au CANA
CANA celebrates Christmas!
On the program:
2pm: Hérouville-Saint-Clair Inter-Age Choir at Saint-Martin church, Creully
2:30pm: Les Zappons au Cana, Château de Creully park
3pm: Les Violons Sauvages
3:30pm: La Chorale du Cana
4pm: Snack + Tradimardi
5pm: Storytelling by Conteraconte
L’événement Noël au CANA Creully sur Seulles a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Gold Beach