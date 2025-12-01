Noël au CANA Le Cana Creully sur Seulles

Noël au CANA

Le Cana 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles Calvados

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le CANA fête Noël !

Au programme

14h Chorale Inter-âge d’Hérouville-Saint-Clair à l’église Saint-Martin de Creully

14h30 Les Zappons au Cana, parc du Château de Creully

15h Les Violons Sauvages

15h30 la Chorale du Cana

16h Goûter + Tradimardi

17h Contes par Conteraconte

Un bel après-midi à partager, venez nombreux ! .

Le Cana 30 Place Edmond Paillaud Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie +33 7 88 79 55 84 contact@airssauvages.org

English : Noël au CANA

CANA celebrates Christmas!

On the program:

2pm: Hérouville-Saint-Clair Inter-Age Choir at Saint-Martin church, Creully

2:30pm: Les Zappons au Cana, Château de Creully park

3pm: Les Violons Sauvages

3:30pm: La Chorale du Cana

4pm: Snack + Tradimardi

5pm: Storytelling by Conteraconte

