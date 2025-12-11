Noël au Capel’lien Place de l’Église La Chapelle-Launay

Noël au Capel’lien

Place de l'Église Le Capel'lien La Chapelle-Launay Loire-Atlantique

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Journée chaleureuse et créative pour petits et grands. Au programme ateliers déco, cuisine collective, goûter gourmand et lecture de contes…

10h–13h Atelier déco

Fabrication de décorations en papier ouvert à tous, matériel fourni !

14h–17h Préparation du goûter collectif

Venez cuisiner ensemble et donner un coup de main pour préparer le grand goûter !

Avec la mise en route du four à pain et la possibilité de cuire des gâteaux maison.

17h–19h Grand goûter partagé

Tout le monde est bienvenu pour déguster.

Boissons chaudes disponibles (vin chaud, chocolat chaud…).

19h Lecture de contes de Noël

Ambiance cosy et tamisée, parfaite pour rêver… .

Place de l’Église Le Capel’lien La Chapelle-Launay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 57 19 04 66 tierslieu@lachapellelaunay.fr

