Noël au Casino Giffaumont-Champaubert

Noël au Casino

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2025-12-25

fin : 2025-12-25

Tout public

Découvrez notre menu unique à l’occasion de Noël.

Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande.

Menu unique Sur réservation. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

