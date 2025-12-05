Noël au Casino Giffaumont-Champaubert
Noël au Casino Giffaumont-Champaubert jeudi 25 décembre 2025.
Noël au Casino
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 54 – 54 – 54 EUR
Début : 2025-12-25
fin : 2025-12-25
2025-12-25
Tout public
Découvrez notre menu unique à l’occasion de Noël.
Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande.
Menu unique Sur réservation. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
