Noël au Casino Giffaumont-Champaubert

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 54 – 54 – 54 EUR

Début : 2025-12-25
Tout public
Découvrez notre menu unique à l’occasion de Noël.
Le Chef et sa brigade vous ont concocté un menu spécial pour festoyer ensemble pour une date gourmande.
Menu unique Sur réservation.   .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00 

L’événement Noël au Casino Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne