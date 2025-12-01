Noël au caveau du Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille

Noël au caveau du Domaine des Alpilles

Vendredi 19 décembre 2025 à 19h. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Le Domaine des Alpilles à Aureille vous propose un repas de Noël dans son caveau, le vendredi 19 décembre, à partir de 19h !

Passez une soirée conviviale et gourmande au Domaine des Alpilles avec un repas dînatoire spécial Noël !

Apéritif offert suivi du repas (vin non inclus)

Dégustation en exclusivité du blanc millésime 2024



Places très limitées, sur réservation obligatoire auprès du Domaine avant le 12 décembre .

Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 95 82 06

English :

The Domaine des Alpilles in Aureille invites you to a Christmas dinner in its wine cellar on Friday 19 December, starting at 7pm!

L’événement Noël au caveau du Domaine des Alpilles Aureille a été mis à jour le 2025-11-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles