Noël au caveau du Domaine des Alpilles Domaine des Alpilles Aureille vendredi 19 décembre 2025.
Vendredi 19 décembre 2025 à 19h. Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
2025-12-19
Le Domaine des Alpilles à Aureille vous propose un repas de Noël dans son caveau, le vendredi 19 décembre, à partir de 19h !
Passez une soirée conviviale et gourmande au Domaine des Alpilles avec un repas dînatoire spécial Noël !
Apéritif offert suivi du repas (vin non inclus)
Dégustation en exclusivité du blanc millésime 2024
Places très limitées, sur réservation obligatoire auprès du Domaine avant le 12 décembre .
Domaine des Alpilles Chemin du Milieu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 95 82 06
The Domaine des Alpilles in Aureille invites you to a Christmas dinner in its wine cellar on Friday 19 December, starting at 7pm!
