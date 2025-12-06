Noël au caveau Rosheim

L’Association Point de Croix Atelier Créatif de Rosheim vous invite à son marché de Noël au Caveau une expo-vente d’artisanat local au Domaine Kumpf et Meyer. Un rendez-vous festif où créations et plaisirs du terroir se mêlent pour les fêtes !

À Rosheim, les fêtes de fin d’année prennent une saveur toute particulière grâce à Noël au Caveau, un marché de Noël chaleureux et authentique organisé au cœur du domaine viticole Kumpf & Meyer.

Né d’une belle collaboration entre le vigneron et l’association Point de croix Atelier créatif de Rosheim, cet événement met à l’honneur le savoir-faire local. Dans une ambiance conviviale, des artisans et créateurs locaux présentent leur travail, à la croisée de l’art et de l’artisanat. Le tout accompagné de dégustations des vins du domaine.

Une belle occasion de faire ses emplettes de Noël tout en soutenant la production locale, dans un cadre chaleureux et authentique. .

English

The Association Point de Croix Atelier Créatif de Rosheim invites you to its Christmas market at the Caveau: an exhibition and sale of local crafts at the Domaine Kumpf et Meyer. A festive event where creations and local delights come together for the festive season!

German

Die Association Point de Croix Atelier Créatif de Rosheim lädt Sie zu ihrem Weihnachtsmarkt im Caveau ein: eine Verkaufsausstellung mit lokalem Kunsthandwerk auf dem Weingut Kumpf und Meyer. Ein festliches Treffen, bei dem sich Kreationen und regionale Genüsse für die Feiertage vermischen!

Italiano

L’Associazione Point de Croix Atelier Créatif di Rosheim vi invita al suo mercatino di Natale al Caveau: un’esposizione e una vendita di artigianato locale presso il Domaine Kumpf et Meyer. Un evento festoso in cui creazioni e delizie locali si uniscono per le festività!

Espanol

La Asociación Point de Croix Atelier Créatif de Rosheim le invita a su mercado navideño en el Caveau: una exposición y venta de artesanía local en el Domaine Kumpf et Meyer. Un acontecimiento festivo en el que las creaciones y las delicias locales se dan cita para estas fiestas

