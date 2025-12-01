Noël au Centre Commercial les Quatre Chemins Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy
Noël au Centre Commercial les Quatre Chemins
Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-21 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14 2025-12-20 2025-12-21
✨ Noël magique au Centre Commercial Les Quatre Chemins à Vichy ! ✨
Cette année encore, la magie de Noël s’invite aux Quatre Chemins ! Venez vivre des moments féériques en famille, rencontrer le Père Noël, et tenter de remporter de superbes cadeaux
.
Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 88 19
English :
? A magical Christmas at Les Quatre Chemins shopping center in Vichy! ?
Once again this year, the magic of Christmas comes to Les Quatre Chemins! Come and experience magical moments with your family, meet Santa Claus, and try your luck at winning great gifts!
German :
? Magische Weihnachten im Einkaufszentrum Les Quatre Chemins in Vichy! ?
Auch in diesem Jahr hält der Weihnachtszauber Einzug in das Einkaufszentrum Quatre Chemins! Erleben Sie zauberhafte Momente mit Ihrer Familie, treffen Sie den Weihnachtsmann und versuchen Sie, tolle Geschenke zu gewinnen
Italiano :
? Un magico Natale al centro commerciale Les Quatre Chemins di Vichy!
Anche quest’anno, la magia del Natale arriva a Les Quatre Chemins! Venite a vivere un Natale magico con la vostra famiglia, a incontrare Babbo Natale e a tentare la fortuna per vincere dei fantastici regali!
Espanol :
? ¡Una Navidad mágica en el centro comercial Les Quatre Chemins de Vichy!
Un año más, la magia de la Navidad llega a Les Quatre Chemins Venga a disfrutar de una Navidad mágica en familia, conozca a Papá Noel y pruebe suerte para ganar fantásticos regalos
