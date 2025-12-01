NOËL AU CENTRE D’INTERPRÉTATION MACKINTOSH Port-Vendres

NOËL AU CENTRE D’INTERPRÉTATION MACKINTOSH

Place Castellane Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Vivez un après-midi festif et artistique au cœur de l’univers Mackintosh goûter écossais, idées cadeaux et éclairage inédit sur Margaret Macdonald, muse et artiste emblématique du mouvement Glasgow Style.

Place Castellane Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 43 48 96 80 crmackintoshroussillon@gmail.com

English :

Enjoy a festive and artistic afternoon at the heart of the Mackintosh universe, with a Scottish snack, gift ideas and a new light on Margaret Macdonald, muse and emblematic artist of the Glasgow Style movement.

German :

Erleben Sie einen festlichen und künstlerischen Nachmittag im Mackintosh-Universum mit schottischen Snacks, Geschenkideen und einem neuen Blick auf Margaret Macdonald, Muse und Künstlerin der Glasgow Style-Bewegung.

Italiano :

Godetevi un pomeriggio festivo e artistico nel cuore del mondo Mackintosh, con uno spuntino scozzese, idee regalo e un nuovo sguardo su Margaret Macdonald, musa e artista emblematica del movimento Glasgow Style.

Espanol :

Disfrute de una tarde festiva y artística en el corazón del mundo Mackintosh, con una merienda escocesa, ideas para regalos y una nueva mirada sobre Margaret Macdonald, musa y artista emblemática del movimiento Glasgow Style.

