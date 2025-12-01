Noël au centre nautique Pierre Toinot Centre Nautique Pierre Toinot Sens

Noël au centre nautique Pierre Toinot

Centre Nautique Pierre Toinot 78 ter Rue René Binet Sens Yonne

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 17:30:00

2025-12-17

Des animations, activités et surprises pour Noël vous seront proposées au centre nautique Pierre Toinot avec le passage du Père Noël, structures gonflables dans le grand bain.

Réservé aux enfants de moins de 11 ans, accompagnés d’un adulte.

Bonnet obligatoire. .

