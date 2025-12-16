Noël au Château 2025-2026 Nogent-le-Rotrou

Noël au Château 2025-2026

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2025-12-20

Pendant les vacances de Noël, un vent de magie agite le Musée Château des Comtes du Perche. Ateliers manuels, contes, théâtre, spectacles, livret jeu…

Venez en prendre plein les yeux ! Animations gratuites sur réservation.

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville )

Ouvert gratuitement au public du samedi 20 au mardi 23 décembre, du vendredi 26 au mardi 30 décembre et du vendredi 2 au dimanche 4 janvier de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Retrouvez le programme complet sur le site de la ville ) .

Place Emile Maquaire Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 18 02 musee@chateau-nogentlerotrou.fr

English :

During the Christmas vacations, a wind of magic blows through the Musée Château des Comtes du Perche. Handicraft workshops, storytelling, theater, shows, game booklet…

Come and see for yourself! Free activities on reservation.

Find the full program on the town’s website )

