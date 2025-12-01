Noël au Château | Contes merveilleux Compiègne

Noël au Château | Contes merveilleux

Place du Général de Gaulle Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-31

Visite contée.

Une visite originale à partager en famille au fil des salles du Château de Compiègne, un conteur entraîne petits et grands dans un univers merveilleux. Entre récits enchanteurs et découverte du patrimoine, l’hiver prend vie dans les murs du château.

À partir de 7 ans.

Une visite originale à partager en famille au fil des salles du Château de Compiègne, un conteur entraîne petits et grands dans un univers merveilleux. Entre récits enchanteurs et découverte du patrimoine, l’hiver prend vie dans les murs du château.

À partir de 7 ans. .

Place du Général de Gaulle Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 38 47 00

English :

Guided tour.

An original visit to share with the whole family: as the rooms of the Château de Compiègne unfold, a storyteller takes young and old into a wonderful world. Between enchanting tales and heritage discovery, winter comes to life within the walls of the château.

Ages 7 and up.

