Noël au Château de Brézé Brézé Bellevigne-les-Châteaux

Noël au Château de Brézé

Brézé 20 rue de l’Amiral Maillé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2026-01-04 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Durant toutes les vacances de Noël, partez à la découverte du château et ses impressionnants souterrains grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour l’occasion.

Une visite ludique et familiale dans un château unique à 10 minutes de Saumur !

Le Château de Brézé propose un parcours spécialement conçu pour les enfants jeu de piste à faire pendant la visite toute la journée, et un atelier création de Blason, tous les jours à 15h, sur réservation.

Le caveau de vente et de dégustation de vins est également ouvert durant toute la période, pour le plaisir des plus grands.

PRECISIONS HORAIRES

Du 20/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 10h à 18h.

sauf le 25 décembre.

Le 24 décembre fermeture à 17h30.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés sans justificatifs ni remboursement. .

Brézé 20 rue de l’Amiral Maillé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 15 accueil@chateaudebreze.com

English :

During the Christmas vacations, discover the castle and its impressive underground passages with a specially designed treasure hunt.

A fun, family-friendly visit to a unique château just 10 minutes from Saumur!

