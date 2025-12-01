Noël au Château de Brézé Brézé Bellevigne-les-Châteaux
Noël au Château de Brézé Brézé Bellevigne-les-Châteaux samedi 20 décembre 2025.
Noël au Château de Brézé
Brézé 20 rue de l’Amiral Maillé Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2026-01-04 18:00:00
2025-12-20
Durant toutes les vacances de Noël, partez à la découverte du château et ses impressionnants souterrains grâce à un jeu de piste spécialement conçu pour l’occasion.
Une visite ludique et familiale dans un château unique à 10 minutes de Saumur !
Le Château de Brézé propose un parcours spécialement conçu pour les enfants jeu de piste à faire pendant la visite toute la journée, et un atelier création de Blason, tous les jours à 15h, sur réservation.
Le caveau de vente et de dégustation de vins est également ouvert durant toute la période, pour le plaisir des plus grands.
PRECISIONS HORAIRES
Du 20/12/2025 au 04/01/2026 tous les jours de 10h à 18h.
sauf le 25 décembre.
Le 24 décembre fermeture à 17h30.
Les horaires sont susceptibles d’être modifiés sans justificatifs ni remboursement. .
Brézé 20 rue de l’Amiral Maillé Bellevigne-les-Châteaux 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 60 15 accueil@chateaudebreze.com
English :
During the Christmas vacations, discover the castle and its impressive underground passages with a specially designed treasure hunt.
A fun, family-friendly visit to a unique château just 10 minutes from Saumur!
