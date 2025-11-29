Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor Chaumont-sur-Loire
Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2027-01-10 17:30:00
Date(s) :
2025-11-29 2026-11-28
Pour les enfants de 8 a` 14 ans, un parcours de visite est propose´ sous la forme d’une chasse au trésor, Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire .
Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr
English :
For children aged 8 to 14, a treasure hunt tour is available: Robert and Marguerite’s Christmas at Château de Chaumont-sur-Loire .
German :
Für Kinder von 8 bis 14 Jahren wird ein Rundgang in Form einer Schatzsuche angeboten: Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire (Das Weihnachtsfest von Robert und Marguerite im Schloss Chaumont-sur-Loire).
Italiano :
Per i bambini dagli 8 ai 14 anni è prevista una caccia al tesoro intitolata Il Natale di Robert e Marguerite al Castello di Chaumont-sur-Loire .
Espanol :
Para los niños de 8 a 14 años, hay una búsqueda del tesoro titulada La Navidad de Robert y Marguerite en el castillo de Chaumont-sur-Loire .
L'événement Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor Chaumont-sur-Loire a été mis à jour le 2025-10-31