Noël au château de Chaumont-sur-Loire Chasse au trésor

Chaumont-sur-Loire Loir-et-Cher

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2027-01-10 17:30:00

2025-11-29 2026-11-28

Pour les enfants de 8 a` 14 ans, un parcours de visite est propose´ sous la forme d’une chasse au trésor, Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire .

Pour les enfants de 8 à 14 ans, un parcours de visite est également proposé sous la forme d'une chasse au trésor, Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire .

Chaumont-sur-Loire 41150 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 20 99 22 contact@domaine-chaumont.fr

English :

For children aged 8 to 14, a treasure hunt tour is available: Robert and Marguerite’s Christmas at Château de Chaumont-sur-Loire .

German :

Für Kinder von 8 bis 14 Jahren wird ein Rundgang in Form einer Schatzsuche angeboten: Le Noël de Robert et Marguerite au Château de Chaumont-sur-Loire (Das Weihnachtsfest von Robert und Marguerite im Schloss Chaumont-sur-Loire).

Italiano :

Per i bambini dagli 8 ai 14 anni è prevista una caccia al tesoro intitolata Il Natale di Robert e Marguerite al Castello di Chaumont-sur-Loire .

Espanol :

Para los niños de 8 a 14 años, hay una búsqueda del tesoro titulada La Navidad de Robert y Marguerite en el castillo de Chaumont-sur-Loire .

