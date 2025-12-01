Noël au château de Cheverny Cheverny

Noël au château de Cheverny

Château de Cheverny Cheverny Loir-et-Cher

Tarif : 15 – 15 – 19.5 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-12-31 18:30:00

Date(s) :

2025-11-29 2026-01-01

Retrouvez les incontournables de Noël à Cheverny du sapin chargé de cadeaux aux jardins pavoisés, du calendrier de l’avent jusqu’à la couronne géante de Noël, de la décoration de chaque pièce du château jusqu’à la façade illuminée à la tombée du jour…

Noël au château de Cheverny. Vivez Noël au château de Cheverny ! La féérie de Noël sera au rendez-vous ! Comme tous les ans, les décorations de Noël prennent possession des lieux, tant dans les jardins que dans chaque pièce du château. Les décorations à l’intérieur du château vous transporteront dans l’esprit de Noël et la salle des trophées vous réserve un superbe tableau, sans oublier l’allée de sucreries géantes, ni la façade éclairée aux couleurs de Noël dès la tombée de la nuit ! Cette année, elle se pare de lumière avec un spectacle enchanteur de projections animées (mapping vidéo). Ce moment magique, qui émerveillera petits et grands, vous plongera dans l’esprit de Noël avec des scènes féeriques mêlant poésie et tradition. Une expérience inédite à ne pas manquer ! 15 .

Château de Cheverny Cheverny 41700 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 79 96 29 domainedecheverny@chateau-cheverny.com

English :

Find the essentials of Christmas in Cheverny: from the tree full of gifts to the paved gardens, from the advent calendar to the giant Christmas wreath, from the decoration of each room of the castle to the illuminated facade at dusk..

German :

Hier finden Sie die unverzichtbaren Weihnachtsangebote in Cheverny: von der mit Geschenken beladenen Tanne bis zu den beflaggten Gärten, vom Adventskalender bis zum riesigen Weihnachtskranz, von der Dekoration jedes Zimmers des Schlosses bis zur beleuchteten Fassade bei Sonnenuntergang..

Italiano :

Scoprite gli elementi essenziali del Natale a Cheverny: dall’albero pieno di regali ai giardini decorati, dal calendario dell’avvento alla corona di Natale gigante, dalla decorazione di ogni stanza del castello alla facciata illuminata al tramonto?

Espanol :

Descubra lo esencial de la Navidad en Cheverny: desde el árbol lleno de regalos hasta los jardines decorados, desde el calendario de adviento hasta la corona navideña gigante, desde la decoración de cada habitación del castillo hasta la fachada iluminada al anochecer..

