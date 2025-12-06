Noël au Château de Fayolle parcours familial immersif Tocane-Saint-Apre

Noël au Château de Fayolle parcours familial immersif

Route du Château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 2025-12-06 à 2025-12-07

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Le Merveilleux Noël du Château de Fayolle !

Un parcours familial immersif et enchanté !

Retrouvez également les visites habituelles du Château de Fayolle.

Le Merveilleux Noël du Château de Fayolle, de 14h à 18h sur réservation un parcours familial immersif et enchanté !

Découvrez notre crèche dans la jolie petite chapelle consacrée de Fayolle, installez-vous dans notre magnifique théâtre pour entendre un merveilleux conte, créez votre propre décoration de Noël et rapportez là à la maison, déposez votre vœu dans l’arbre à souhaits, et enfin au pied d’un majestueux sapin, laissez-vous emporter par un concert des plus beaux chants de Noël…dont certains seront même proposés en plusieurs langues !

Et qui sait … peut-être aurez-vous la chance de rencontrer le Père Noël et ses lutins les plus farfelus…

Retrouvez également les visites habituelles du Château de Fayolle. .

Route du Château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 45 74 contact@chateau-de-fayolle.com

English : Noël au Château de Fayolle parcours familial immersif

The Wonderful Christmas at Château de Fayolle!

Weekends of December 6, 7, 13 and 14, then every day during the vacations, from December 20 to January 4, from 2pm to 6pm (booking required)

An immersive and enchanting family tour!

You can also visit Château de Fayolle as usual.

