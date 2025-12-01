Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Noël au Château de Fonscolombe Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade

Noël au Château de Fonscolombe Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade mercredi 24 décembre 2025.

Noël au Château de Fonscolombe

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h. Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 215 – 215 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24

Date(s) :
2025-12-24

Réveillons de Noël à La Table de l’Orangerie
Château de Fonscolombe
DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2025

AMUSE-BOUCHE
Consommé de bœuf & mousse de foie de lotte, pousse de radis & raifort

ENTRÉE
Farce fine de volaille de Bresse iodée, langues de coques & crème de truffe

POISSON
Turbot nacré, jus réduis végétal, chips de cèleri au Caviar Osciètre

VIANDE
Chevreuil en chou farci truffé, parfumé au kumquat

PRÉ-DESSERT
Pamplemousse glacé meringue croquante, Champagne Rosé

DESSERT
Douceur lactée au chocolat truffé en texture

Menu unique à 215€, eau comprise
Accord mets & vins 85€   .

Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 13 13  restaurant@fonscolombe.com

English :

Christmas Eve at La Table de l’Orangerie

German :

Weihnachtsfeiern in La Table de l’Orangerie

Italiano :

Vigilia di Natale a La Table de l’Orangerie

Espanol :

Nochebuena en La Table de l’Orangerie

L’événement Noël au Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2025-10-24 par Provence Tourisme