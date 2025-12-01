Noël au Château de Fonscolombe Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade
Noël au Château de Fonscolombe Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade mercredi 24 décembre 2025.
Noël au Château de Fonscolombe
Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h. Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : 215 – 215 – EUR
Début : 2025-12-24 19:00:00
fin : 2025-12-24
2025-12-24
Réveillons de Noël à La Table de l’Orangerie
Château de Fonscolombe
DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2025
AMUSE-BOUCHE
Consommé de bœuf & mousse de foie de lotte, pousse de radis & raifort
ENTRÉE
Farce fine de volaille de Bresse iodée, langues de coques & crème de truffe
POISSON
Turbot nacré, jus réduis végétal, chips de cèleri au Caviar Osciètre
VIANDE
Chevreuil en chou farci truffé, parfumé au kumquat
PRÉ-DESSERT
Pamplemousse glacé meringue croquante, Champagne Rosé
DESSERT
Douceur lactée au chocolat truffé en texture
Menu unique à 215€, eau comprise
Accord mets & vins 85€ .
Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 13 13 restaurant@fonscolombe.com
English :
Christmas Eve at La Table de l’Orangerie
German :
Weihnachtsfeiern in La Table de l’Orangerie
Italiano :
Vigilia di Natale a La Table de l’Orangerie
Espanol :
Nochebuena en La Table de l’Orangerie
