Noël au Château de Fonscolombe Route de Saint Canadet Le Puy-Sainte-Réparade

Noël au Château de Fonscolombe

Mercredi 24 décembre 2025 à partir de 19h. Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : 215 – 215 – EUR

Début : 2025-12-24 19:00:00

fin : 2025-12-24

2025-12-24

Réveillons de Noël à La Table de l’Orangerie

Château de Fonscolombe

DÎNER DU 24 DÉCEMBRE 2025



AMUSE-BOUCHE

Consommé de bœuf & mousse de foie de lotte, pousse de radis & raifort



ENTRÉE

Farce fine de volaille de Bresse iodée, langues de coques & crème de truffe



POISSON

Turbot nacré, jus réduis végétal, chips de cèleri au Caviar Osciètre



VIANDE

Chevreuil en chou farci truffé, parfumé au kumquat



PRÉ-DESSERT

Pamplemousse glacé meringue croquante, Champagne Rosé



DESSERT

Douceur lactée au chocolat truffé en texture



Menu unique à 215€, eau comprise

Accord mets & vins 85€ .

Route de Saint Canadet Château de Fonscolombe Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 13 13 restaurant@fonscolombe.com

English :

Christmas Eve at La Table de l’Orangerie

German :

Weihnachtsfeiern in La Table de l’Orangerie

Italiano :

Vigilia di Natale a La Table de l’Orangerie

Espanol :

Nochebuena en La Table de l’Orangerie

