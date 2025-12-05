Noël au château de Gargilesse Gargilesse-Dampierre

Noël au château de Gargilesse

Place du Château Gargilesse-Dampierre Indre

Début : Samedi 2025-12-05 14:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-05 2025-12-12 2025-12-19

Le château de Gargilesse vous ouvre ses portes avec la magie de Noël.

Le Château de Gargilesse ouvre ses portes chaque week-end du mois de décembre, dans une ambiance festive et chaleureuse. L’exposition Cheminements en vallée des peintres donnera à voir de nombreuses œuvres d’Osterlind, Madeline, Detroy ou encore Alluaud. 3 .

English :

Exhibition and sale of paintings by Peintres de la Vallée de la Creuse : Armand Guillaumin, Paul Madeline, Fernand Maillaud, Pierre Ballue, Solange Christauflour

