Noël au château de Kergroadez Brélès

Noël au château de Kergroadez

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-12-20 17:00:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Le Château de Kergroadez se métamorphose pour les fêtes ! Les lumières s’allument, les décorations prennent vie et les contes murmurent dans les couloirs.

Un Noël enchanté vous attend, petits et grands, pour redécouvrir la magie des fêtes de fin d’année et leurs traditions.

Un moment idéal, en famille ou entre amis, pour savourer un chocolat chaud et repartir avec une création personnalisée de Kergroadez. .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

