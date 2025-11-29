Noël au Château de Meung sur Loire ! Château parc de Meung sur Loire Meung-sur-Loire 29 novembre – 30 décembre Plein tarif : 12,50 €

Tarif réduit : 11 € (étudiants jusqu’à 25 ans, chômeurs, handicapés )

Tarif enfant : 9 € (de 4 à 15 ans)

Gratuit pour les – de 4 ans et les plus de 80 ans – sur présentation de justificatif

Pass Tribu : 49 € (2 adultes + 3 enfants)

Cette année, le Château Parc de Meung-sur-Loire se transforme en escale enchantée. Petits et grands sont invités à larguer les amarres pour une aventure unique, pleine de rires et de découvertes !

Embarquez pour un voyage féerique autour du monde de Noël ! Cette année, le Château Parc de Meung-sur-Loire se transforme en escale enchantée où traditions, lumières et senteurs d’épices se mêlent à la magie des fêtes. Petits et grands sont invités à larguer les amarres pour une aventure unique, pleine de rires et de découvertes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-30T18:00:00.000+01:00

1

info@chateau-de-meung.com 0238443647 https://chateau-de-meung.com

Château parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, 45130 Meung sur Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret