Noël au Château de Montrésor Montrésor

Noël au Château de Montrésor
40 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-12-30 14:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
2025-12-30
Pour vivre et célébrer la magie de Noël dans une ambiance authentique et familiale, le château de Montrésor propose une activité pour petits et grands comprenant un atelier décoratif (14h 15h), une lecture de contes dans plusieurs pièces du château (15h 16h) et un goûter (16h 17h).
40 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com
English :
To experience and celebrate the magic of Christmas in an authentic, family-friendly atmosphere, Montrésor Castle is offering an activity for young and old, including a decorative workshop (2 3pm), storytelling in several rooms of the castle (3 4pm) and a snack (4 5pm).
