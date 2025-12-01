Noël au Château de Montrésor Montrésor

Noël au Château de Montrésor

40 Grande Rue Montrésor Indre-et-Loire

Début : 2025-12-30 14:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Pour vivre et célébrer la magie de Noël dans une ambiance authentique et familiale, le château de Montrésor propose une activité pour petits et grands comprenant un atelier décoratif (14h 15h), une lecture de contes dans plusieurs pièces du château (15h 16h) et un goûter (16h 17h).

40 Grande Rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 27 50 contact@chateaudemontresor.com

English :

To experience and celebrate the magic of Christmas in an authentic, family-friendly atmosphere, Montrésor Castle is offering an activity for young and old, including a decorative workshop (2 3pm), storytelling in several rooms of the castle (3 4pm) and a snack (4 5pm).

