Noël au Château de Pisany CHATEAU DE PISANY Pisany

Noël au Château de Pisany

CHATEAU DE PISANY 5 PLACE DU CHATEAU Pisany Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 18:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

Date(s) :

2025-12-19

Noël au Château de Pisany un voyage au cœur du temps…!

Les vents d’hiver murmurent au creux des vieilles murailles… les torchent s’allument, les pierres s’éveillent… et soudain, vous voilà transportés en l’An de Grâce 1190…

.

CHATEAU DE PISANY 5 PLACE DU CHATEAU Pisany 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cecilebarallier@gmail.com

English :

Christmas at Château de Pisany: a journey through time…!

The winter winds whisper in the hollows of the old walls… the torches light up, the stones awaken… and suddenly, you’re transported to the Year of Our Lord 1190…

