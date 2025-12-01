Noël au château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire

Noël au château de Serrant

La magie de Noël s’empare du château de Serrant décorations, illuminations, jeu de piste pour les familles…

Au cours d’une grande visite libre, découvrez un des châteaux de la Loire les mieux meublés entièrement décoré pour Noël illuminations, grands sapins, bougies, etc… Les boiseries chaleureuses, les tapisseries anciennes, les chambres confortables vous font vivre un Noël traditionnel dans un château habité !

Pour les familles avec enfants à partir de 6 ans un grand jeu de piste dans le château est proposé. Le but ? Soigner le Père Noël, qui est tombé malade, en reconstituant un élixir dont seul les habitants du château ont le secret… Un jeu d’énigmes animé vous permettra peut-être de résoudre ce mystère et sauver Noël !

Samedis et dimanches 13 et 14, 20 et 21, 27 et 28 décembre 2025 ; 3 et 4 janvier 2026 en continu de 14h à 18h (dernière entrée à 17h30).

Jeu de piste en continu entre 15h et 17h (prévoyez un crayon !). Gourmandises et boissons chaudes à l’Orangerie du château. .

Château de Serrant Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 39 13 01 contact@chateau-serrant.net

English :

The magic of Christmas takes hold of the Château de Serrant: decorations, illuminations, treasure hunt for families…

German :

Der Weihnachtszauber bemächtigt sich des Schlosses von Serrant: Dekorationen, Beleuchtungen, Schnitzeljagd für Familien…

Italiano :

La magia del Natale si impossessa del Castello di Serrant: decorazioni, luminarie, caccia al tesoro per le famiglie…

Espanol :

La magia de la Navidad se apodera del Château de Serrant: decoraciones, iluminaciones, búsqueda del tesoro para las familias…

