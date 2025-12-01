NOËL AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte
NOËL AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée
Début : 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-22 18:00:00
2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30
Visites du Château aux couleurs de Noël et animations pour les enfants !
Le Château de Terre-Neuve se part de ses plus beaux atours pour Noël !
Venez le découvrir en famille ou entre amis, pendant les vacances.
Le château se visite uniquement en visite guidée d’1 heure. Le musée se visite quand à lui en visite libre. Les extérieurs pourront aussi se découvrir.
10,00€ Billet Adulte Visite, Musée et Extérieurs
8,50€ Billet réduction Visite, Musée et Extérieurs (étudiant, personne en situation de handicap…)
5,50€ Billet enfant Visite, Musée et Extérieurs (8-16ans)
27,00€ Billet famille (2 adultes et 2 enfants) Visite, Musée et Extérieurs
5,50€ Billet Adulte Musée et Extérieurs
Pour les enfants, plusieurs animations au programme
Atelier Petit Graveur les 22 et 28/12 de 10h30 à 12h. Sur réservation au 02 51 69 17 75 ou commercialterreneuve@gmail.com
5.50€/enfant
Chasse aux lutins. Pendant les horaires d’ouverture du château. Sans réservation
3€/enfant
Enquête Il faut sauver le Père Noël les 23 et 27/12 de 10h30 à 12h. Sur réservation au 02 51 69 17 75 ou commercialterreneuve@gmail.com
6.50€/enfant 8.50€/accompagnateur .
Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com
English :
Christmas-themed tours of the Château and entertainment for children!
