NOËL AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE Fontenay-le-Comte

NOËL AU CHÂTEAU DE TERRE-NEUVE

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 13:30:00

fin : 2025-12-22 18:00:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30

Visites du Château aux couleurs de Noël et animations pour les enfants !

Le Château de Terre-Neuve se part de ses plus beaux atours pour Noël !

Venez le découvrir en famille ou entre amis, pendant les vacances.

Le château se visite uniquement en visite guidée d’1 heure. Le musée se visite quand à lui en visite libre. Les extérieurs pourront aussi se découvrir.

10,00€ Billet Adulte Visite, Musée et Extérieurs

8,50€ Billet réduction Visite, Musée et Extérieurs (étudiant, personne en situation de handicap…)

5,50€ Billet enfant Visite, Musée et Extérieurs (8-16ans)

27,00€ Billet famille (2 adultes et 2 enfants) Visite, Musée et Extérieurs

5,50€ Billet Adulte Musée et Extérieurs

Pour les enfants, plusieurs animations au programme

Atelier Petit Graveur les 22 et 28/12 de 10h30 à 12h. Sur réservation au 02 51 69 17 75 ou commercialterreneuve@gmail.com

5.50€/enfant

Chasse aux lutins. Pendant les horaires d’ouverture du château. Sans réservation

3€/enfant

Enquête Il faut sauver le Père Noël les 23 et 27/12 de 10h30 à 12h. Sur réservation au 02 51 69 17 75 ou commercialterreneuve@gmail.com

6.50€/enfant 8.50€/accompagnateur .

Château de Terre-Neuve Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 17 75 commercialterreneuve@gmail.com

English :

Christmas-themed tours of the Château and entertainment for children!

