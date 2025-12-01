Noël au chateau du lou du lac La Chapelle du Lou du Lac
Noël au chateau du lou du lac La Chapelle du Lou du Lac dimanche 21 décembre 2025.
Noël au chateau du lou du lac
La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Dimanche 21 décembre, le château du lou du lac fête Noël.
Au programme
14h à 16h atelier confection de lampions
16h à 16h30 goûter (chocolat, madeleine) pour les enfants
16h30-17h30 animation Marie Chiffmine (pensez à amener de quoi remplir son chapeau)
17h30 balade aux lampions autour du château à la recherche du père Noël
18h arrivée du père Noël
18h-19h séance photos avec le père Noël près de la cheminée du salon du château
Inscription des enfants de 4 à 12 ans sur https://commission-bar-chez-marie.frama.space/apps/forms/s/YwFPSx56zWRNaHDbHp5c9wqB .
La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Noël au chateau du lou du lac La Chapelle du Lou du Lac a été mis à jour le 2025-12-16 par OT PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN