Noël au chateau du lou du lac

La Chapelle du Lou du Lac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Dimanche 21 décembre, le château du lou du lac fête Noël.

Au programme

14h à 16h atelier confection de lampions

16h à 16h30 goûter (chocolat, madeleine) pour les enfants

16h30-17h30 animation Marie Chiffmine (pensez à amener de quoi remplir son chapeau)

17h30 balade aux lampions autour du château à la recherche du père Noël

18h arrivée du père Noël

18h-19h séance photos avec le père Noël près de la cheminée du salon du château

Inscription des enfants de 4 à 12 ans sur https://commission-bar-chez-marie.frama.space/apps/forms/s/YwFPSx56zWRNaHDbHp5c9wqB .

La Chapelle du Lou du Lac 35360 Ille-et-Vilaine Bretagne

