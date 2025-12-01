Noël au Château du Taillis Hameau de Saint-Paul Duclair

Noël au Château du Taillis

Hameau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime

Découvrez une nouvelle manière de fêter Noël au Château.

Le Père Noël et ses lutins ont investis le Taillis.

​Durant 2h, petits et grands pourront chasser les lutins, participer à un escape game géant, assister à une lecture de contes, visiter de la maison du Père Noël…

Faites également une pause à la buvette pour se réchauffer avec un bon chocolat chaud ! .

Hameau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie

