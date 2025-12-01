Noël au Château du Taillis Hameau de Saint-Paul Duclair
Noël au Château du Taillis Hameau de Saint-Paul Duclair samedi 20 décembre 2025.
Noël au Château du Taillis
Hameau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2025-12-20 13:30:00
fin : 2025-12-23 19:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Découvrez une nouvelle manière de fêter Noël au Château.
Le Père Noël et ses lutins ont investis le Taillis.
Durant 2h, petits et grands pourront chasser les lutins, participer à un escape game géant, assister à une lecture de contes, visiter de la maison du Père Noël…
Faites également une pause à la buvette pour se réchauffer avec un bon chocolat chaud ! .
Hameau de Saint-Paul Château du Taillis Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 95 46 chateaudutaillis@gmail.com
