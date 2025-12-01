Noël au château Haroué

Noël au château

4 place du château Haroué Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

11

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-20 14:30:00

fin : 2026-01-04 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-04

Que d’occasions de se retrouver au Château pour fêter Noël en famille, ou entre amis. Musique, spectacles pour petits et grands, marionnettes…

Réservation obligatoire (Les enfants doivent être accompagnés 2 enfants par adulte payant)

Gospel au château

La Chorale du Gospel City vous fera vibrer autour d’un répertoire varié.

Contes de Noël (A partir de 6ans)

L’association Eco-tourisme AKM emmènera petits et grands lors d’une lecture animée contes dans une mini-chasse aux cadeaux. Défis et énigmes au rendez-vous ! Un goûter sera ensuit proposé aux enfants.

Spectacle de marionnettes Être le fils du père Noël (A partir de 4ans)

Avec Les Fées du Logis et en compagnie de marionnettes à taille humaine, vous découvrirez avec surprise qu’être le fils du père Noël n’est pas une chose facile ! Un goûter sera ensuit proposé aux enfants.

Cluedo Qui a volé Rudolph ? (A partir de 6ans)

Lors d’un cluedo, l’association Ecotourisme AKM vous amènera à résoudre l’enquête pour savoir qui a volé Rudolph ? L’un des rennes de Noël a disparu. Panique au Pôle Nord !Tout public

11 .

4 place du château Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 85 64 37 11 chateauharoue@monuments-nationaux.fr

English :

So many opportunities to celebrate Christmas with family and friends at the Château. Music, shows for young and old, puppets…

Reservations required (Children must be accompanied: 2 children per paying adult)

Gospel at the château

The Gospel City Choir will thrill you with a varied repertoire.

Christmas tales (6 years and up)

The AKM Eco-tourism association will take young and old on a mini-gift hunt during a storytelling reading. Challenges and riddles await! A snack will be served afterwards.

Puppet show: Being Santa’s son (From age 4)

With Les Fées du Logis and human-sized puppets, you’ll be surprised to discover that being Santa’s son isn’t easy! A snack will be served afterwards.

Cluedo Who stole Rudolph? (From 6 years)

The AKM Ecotourism Association will take you on a cluedo adventure to find out who stole Rudolph? One of the Christmas reindeer has disappeared. Panic at the North Pole!

German :

Es gibt viele Gelegenheiten, sich im Schloss zu treffen, um mit der Familie oder mit Freunden Weihnachten zu feiern. Musik, Aufführungen für Groß und Klein, Marionettenspiel…

Reservierung erforderlich (Kinder müssen begleitet werden: 2 Kinder pro zahlendem Erwachsenen)

Gospel im Schloss

Der Gospel City Choir wird Sie mit einem abwechslungsreichen Repertoire begeistern.

Weihnachtsmärchen (Ab 6 Jahren)

Der Öko-Tourismus-Verein AKM nimmt Groß und Klein bei einer animierten Märchenlesung mit auf eine Mini-Geschenkejagd. Herausforderungen und Rätsel warten auf Sie! Anschließend werden die Kinder zu einem kleinen Imbiss eingeladen.

Puppentheateraufführung Der Sohn des Weihnachtsmanns sein (Ab 4 Jahren)

Mit Les Fées du Logis und menschengroßen Marionetten werden Sie überraschenderweise feststellen, dass es nicht einfach ist, der Sohn des Weihnachtsmannes zu sein! Anschließend wird den Kindern ein Imbiss angeboten.

Cluedo Wer hat Rudolph gestohlen? (Ab 6 Jahren)

Bei einem Cluedo wird der Verein Ökotourismus AKM Sie dazu bringen, den Fall zu lösen, um herauszufinden, wer Rudolph gestohlen hat? Eines der weihnachtlichen Rentiere ist verschwunden. Panik am Nordpol!

Italiano :

Allo Château ci sono molte opportunità per festeggiare il Natale con la famiglia e gli amici. Musica, spettacoli per grandi e piccini, burattini…

Prenotazione obbligatoria (i bambini devono essere accompagnati: 2 bambini per ogni adulto pagante)

Gospel al castello

Il coro Gospel City Choir vi entusiasmerà con un repertorio vario.

Racconti di Natale (dai 6 anni)

L’associazione ecoturistica AKM accompagnerà grandi e piccini in una mini-caccia al regalo durante una lettura di racconti. Sfide e indovinelli vi aspettano! Ai bambini verrà poi servita una merenda.

Spettacolo di burattini: Essere il figlio di Babbo Natale (dai 4 anni)

Con Les Fées du Logis e pupazzi a grandezza umana, scoprirete con sorpresa che essere il figlio di Babbo Natale non è facile! Verrà poi servita una merenda ai bambini.

Cluedo Chi ha rubato Rudolph? (dai 6 anni)

Durante un cluedo, l’Associazione Ecoturistica AKM vi aiuterà a risolvere il mistero: chi ha rubato Rudolph? Una delle renne di Natale è scomparsa. Panico al Polo Nord!

Espanol :

En el Château hay muchas oportunidades para celebrar la Navidad con la familia y los amigos. Música, espectáculos para grandes y pequeños, marionetas…

Imprescindible reservar (los niños deben ir acompañados: 2 niños por adulto de pago)

Gospel en el castillo

El Gospel City Choir le deleitará con un repertorio variado.

Cuentos de Navidad (a partir de 6 años)

La asociación de ecoturismo AKM llevará a pequeños y mayores a la caza de mini-regalos durante una lectura de cuentos. ¡Les esperan desafíos y acertijos! A continuación, se servirá un tentempié a los niños.

Espectáculo de marionetas: Ser hijo de Papá Noel (A partir de 4 años)

Con Les Fées du Logis y marionetas de tamaño humano, se sorprenderán al descubrir que ser hijo de Papá Noel no es fácil A continuación, se servirá un tentempié a los niños.

Cluedo ¿Quién robó a Rudolph? (A partir de 6 años)

Durante un cluedo, la Asociación de Ecoturismo AKM te ayudará a resolver el misterio de ¿quién robó a Rudolph? Uno de los renos navideños ha desaparecido. ¡Pánico en el Polo Norte!

L’événement Noël au château Haroué a été mis à jour le 2025-11-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS