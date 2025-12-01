Noël au château royal de Blois Concerts Candlelight Blois

Noël au château royal de Blois Concerts Candlelight

Salle Gaston d’Orléans Blois Loir-et-Cher

Début : Vendredi 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Concerts Candlelight au château royal de Blois. Ces concerts, organisés à la lueur de bougies, dans des lieux d’exception, avec une mise en scène unique, immergent le public dans une ambiance intimiste. C’est une première pour le château royal de Blois et la pianiste Sydney Poma* qui jouera dans l’atmosphère princière et feutrée de la salle Gaston d’Orléans son 1er concert est un voyage sensoriel et musical dans les classiques de Noël et le 2e concert, un hommage à Adèle. * Sydney Poma est une pianistecompositrice française originaire du sud de la France. Depuis plusieurs années, elle se distingue par ses interprétations très personnelles des plus grandes musiques de films. Ses compositions, très visuelles et profondes, ont accompagné de jeunes réalisateurs français et internationaux .

Salle Gaston d’Orléans Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

