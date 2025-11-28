Noël au château royal de Blois Rêves chromatiques Blois

Noël au château royal de Blois Rêves chromatiques

Immersives et poétiques, participatives et interactives ses installations invitent à découvrir le château sous tous ses angles et toutes ses lumières ! Par l’artiste plasticien et architecte Jérémie Bellot

Noël au château royal de Blois Rêves chromatiques. Immersives et poétiques, participatives et interactives ses installations invitent à découvrir le château sous tous ses angles et toutes ses lumières ! Dans la cour pavée du château, c’est une lune des vœux qui miroite un prisme de couleurs sur chaque façade tandis que dans les jardins, la balançoire Sous le nuage fait émerger une symphonie de faisceaux colorés. Des guirlandes de lumières font renaître comme par magie la chapelle. LE clou du spectacle deux colossales étoiles, de 5 mètres de hauteur, posées dans la salle des États Généraux (l’une des plus grandes et anciennes salles gothiques civiles conservées en France), seront en dialectique avec sa voûte bleu nuit ensorcelante. Par l’artiste plasticien et architecte Jérémie Bellot .

Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

English : Christmas at the Royal Château of Blois Chromatic Dreams

Immersive and poetic, participative and interactive: his installations invite visitors to discover the château from every angle and in every light! By artist and architect Jérémie Bellot

German :

Immersiv und poetisch, partizipativ und interaktiv: Seine Installationen laden dazu ein, das Schloss aus allen Blickwinkeln und in all seinen Lichtern zu entdecken! Von dem bildenden Künstler und Architekten Jérémie Bellot

Italiano :

Immersivo e poetico, partecipativo e interattivo: le sue installazioni invitano i visitatori a scoprire il castello da ogni angolazione e sotto ogni luce! Dell’artista visivo e architetto Jérémie Bellot

Espanol :

Inmersivas y poéticas, participativas e interactivas: sus instalaciones invitan a los visitantes a descubrir el castillo desde todos los ángulos y con todas las luces Por el artista visual y arquitecto Jérémie Bellot

