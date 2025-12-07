Noël au château Senonches

Noël au château

1 Rue du Château Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Pour sa 6e édition, venez profiter des animations et du marché artisanal au Château de Senonches.En parallèle, une bourse aux jouets aura lieu à la salle des fêtes,Vous y retrouverez également le Grand Sapin des Vœux de Noël , une Tombola de Noël

La fabrique du Père Noël marché artisanal et de gastronomie locale à l’intérieur et devant le Château. Atelier de fabrication de décorations de Noël animé par le Comité des fêtes de Senonches à l’intérieur du Château.

Escape Game dans le château SOS Forêts en danger .

Stand maquillage proposé par le Comité des fêtes de Senonches. Sur la mezzanine du Château. Participation libre. Balades en calèche à bord du Percheron express . Balade de 20 minutes dans Senonches au départ du Château. Calèche adaptée aux adaptée aux personnes à mobilité réduite. Spectacle de marionnette. Concert, déambulations musicales. Arrivée du Père Noël, remises de prix et photos. En parallèle, une bourse aux jouets aura lieu à la salle des fêtes. 3 .

1 Rue du Château Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 80 11 tourisme@foretsduperche.fr

English :

For its 6th edition, come and enjoy the entertainment and the craft market at the Château de Senonches.in parallel, a toy market will take place in the village hall,You will also find the Grand Sapin des V?ux de Noël , a Christmas Tombola

